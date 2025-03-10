Склад горит на 1 500 "квадратах" в Новокуйбышевске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Складское помещение загорелось на площади 1 500 квадратных метров в Новокуйбышевске Самарской области, передает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, ЧП произошло на Молодогвардейской улице. К тушению уже привлекли специалистов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в подмосковном тепличном комплексе. Огонь в деревне Высоково Чеховского городского округа распространился на 1 050 "квадратах".

Его удалось локализовать силами 22 специалистов и 7 единиц техники. Тем не менее в результате пожара погибли четыре человека. Их тела были найдены при разборе конструкций.