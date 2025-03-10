10 марта, 08:06Происшествия
Склад горит на 1 500 "квадратах" в Новокуйбышевске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Складское помещение загорелось на площади 1 500 квадратных метров в Новокуйбышевске Самарской области, передает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, ЧП произошло на Молодогвардейской улице. К тушению уже привлекли специалистов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее пожар произошел в подмосковном тепличном комплексе. Огонь в деревне Высоково Чеховского городского округа распространился на 1 050 "квадратах".
Его удалось локализовать силами 22 специалистов и 7 единиц техники. Тем не менее в результате пожара погибли четыре человека. Их тела были найдены при разборе конструкций.
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