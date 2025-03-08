12 человек эвакуированы из загоревшегося здания на Новозаводской улице

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

12 человек были спасены из загоревшегося здания на Новозаводской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По данным ведомства, воспламенились складские материалы в административном здании. В результате возгорание удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. При этом никто не пострадал при пожаре.

На месте происшествия были задействованы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №205 и №207 столичного пожарно-спасательного центра.

Несколькими днями ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники.

В результате возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Однако при пожаре один человек погиб. Его тело нашли в загоревшейся квартире.

