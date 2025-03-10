Пожар локализован на 1 600 "квадратах" в Новокуйбышевске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на 1 600 "квадратах", произошедший на складе в Новокуйбышевске Самарской области, передает пресс-служба ведомства.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС заявили ТАСС, что из-за возгорания в здании обрушилась кровля на 1 тысячи квадратных метров.

ЧП в складском помещении на Молодогвардейской улице в Новокуйбышевске произошло утром 10 марта. Изначально огонь охватил 1 500 квадратных метров. К тушению были привлечены 87 специалистов и 27 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на 10 марта удалось ликвидировать еще один пожар. Он произошел в кафе и гостинице в городе Кропоткине Краснодарского края на площади в 500 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекались 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.