Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован на площади 9,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе в деревне Большое Буньково в Московской области, который начался 2 марта, ликвидирован на площади 9,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

О пожаре на складе стало известно утром 2 марта. Изначально площадь возгорания составляла 3,3 тысячи квадратных метров. Позже огонь развернулся на площади 7 тысяч "квадратов".

Спустя несколько часов пожарные локализовали возгорание на 9,5 тысячи квадратных метров. При этом тушение осложняли газовые баллоны, находящиеся в помещении. Кроме того, по данным МЧС, в здании на 2,5 тысячи "квадратов" обрушилась кровля. Вечером того же дня специалистам удалось ликвидировать открытое горение.