Новости мира: лесные пожары охватили остров Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк

Чрезвычайное положение объявили на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. Там вспыхнули лесные пожары, стоит плотная дымовая завеса. Количество очагов растет. Борьбу с огнем осложняют резкие порывы ветра, из-за которых пламя распространяется быстро. К этому моменту сгорели уже два здания. Жителей близлежащих районов призвали готовиться к эвакуации.

Тем временем в пресс-службе Ватикана отметили, что самочувствие Папы Римского улучшается. У понтифика не повышается температура, а также постепенно стабилизируются показатели анализов крови. Однако давать положительный прогноз медики не спешат.

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