Мэр Лос-Анджелеса уволила главу местной пожарной службы за провал с пожарами

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Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уволила главу местной пожарной службы Кристин Кроули за провал в борьбе с распространением пожаров в Калифорнии в январе. Об этом сообщает телеканал ABC.

"Мы знаем, что 1000 пожарных, которые могли бы быть на дежурстве в то утро, когда вспыхнули пожары, были отправлены домой по указанию Кроули. Кроме того, необходимым шагом к расследованию было то, что президент пожарной комиссии поручил Кроули подготовить отчет о пожарах. Она отказалась. Это требует ее отстранения", – заявила мэр.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло как минимум 27. Как отмечал бывший президент США Джо Байден, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов.

23 января в Лос-Анджелесе начал распространяться новый лесной пожар. Возгорание вспыхнуло в районе Кастаик и распространилось на 9,4 тысячи акров (38 квадратных километров).

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

