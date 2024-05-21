Два теплохода затонули на реке Лена в Якутии. Суда "Софрон Данилов" и "Капитан Бурковский" находились на зимнем отстое и не справились с ледоходом. Огромные ледяные массы потопили оба корабля. Экипажи не пострадали.

В центре Казани произошла авария с мотоциклистом и легковушкой. По предварительным данным, байкер на скорости столкнулся с машиной, которая сворачивала на перекрестке, и отлетел в сторону тротуара. По предварительным данным, мужчина скончался на месте.

Девушку позвали замуж сразу после ДТП. Оригинальный случай произошел в Тюмени. 23-летняя Регина ехала на защиту диплома, когда на ее машину упал фонарный столб. Кузов "Лады Гранты" пробило насквозь, но девушка чудом не пострадала. На место аварии примчался парень Регины. Он тут же встал на колено и сделал предложение. Девушка согласилась.

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