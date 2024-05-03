СBS News: в CША пастор украл у церкви 40 тысяч долларов ради игры на телефоне

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Пастор в США похитил из церковной казны свыше 40 тысяч долларов и потратил их на онлайн-игры в телефоне. Об этом сообщает CBS News.

По информации издания, бывший пастор церкви Сент-Томас Мор в Питтстауне Лоуренс Козак совершил более 2 тысяч транзакций, израсходовав деньги из казны на покупки в игре. В результате мужчине предъявили обвинение в краже. Спустя время священник смог возместить около 8 тысяч долларов и заявил, что раскаивается в произошедшем.

По итогу мужчину выпустили из-под стражи после внесения залога. Однако, как сообщили в издании, пастору грозит тюремный срок, если его признают виновным.

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