Росгвардейцы пресекли кражу на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Сотрудники Росгвардии задержали девушку, которая пыталась украсть одежду в магазине на северо-востоке Москвы. О происшествии сообщается на официальном сайте управления Росгвардии по столице.

Злоумышленница использовала для кражи детскую коляску, именно в нее она складывала вещи. Через некоторое время девушка попыталась уйти из магазина.

"Сигнал тревоги поступил из охраняемого сетевого магазина одежды на Дмитровском шоссе. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны задержали 21-летнюю уроженку города Майский, которая похитила женскую одежду на 150 тысяч рублей", – говорится в публикации.

В настоящее время с задержанной работает полиция.

Ранее девушка из Торжка украла около 800 лотерейных билетов, однако ни один из них не оказался выигрышным.

Пропажу обнаружила служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов во время инвентаризации. По данным полиции, 19-летняя продавщица увидела, как один из покупателей выиграл в моментальную лотерею, и решила выкрасть билеты.



Москвич попытался украсть украшения на 250 тыс рублей