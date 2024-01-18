Мужчина в женской одежде обокрал юридическую фирму в Москве на 18 млн рублей

27-летний менеджер юридической фирмы переоделся в женскую одежду и выкрал 18 миллионов рублей из сейфа организации. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале

"Деньги в сейф он положил сам по поручению руководителя. А после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства украдены", – поделилась Волк.

Полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что средства из сейфа похитила женщина, которая попала в офис в нерабочее время. Однако позже было установлено, что похитителем был тот самый менеджер, но в женской одежде. Следователи возбудили уголовное дело, мужчину поместили под домашний арест, а похищенное вернули владельцу.

Ранее стало известно, что полицейские Подмосковья задержали женщину, которая подозревается в краже денег и ювелирных украшений у 87-летней жительницы Щелкова. Подозреваемая выдавала себя за сотрудницу благотворительного фонда. Следователи возбудили уголовное дело. Щелковский городской суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.