"Безопасный город": ДТП на московском велофестивале устроил водитель электросамоката

Серьезную аварию на московском велофестивале устроил водитель электросамоката. Момент ДТП сняли очевидцы. Организаторы масштабного двухколесного заезда, в котором приняли участие рекордные 65 тысяч человек, для безопасности перекрыли Садовое кольцо.

Но один самокатчиков все равно пробрался на дорогу и устроил лобовое столкновение. Пострадал 11-летний школьник. Подробнее – в программе "Безопасный город".

