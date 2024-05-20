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20 мая, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": ДТП на московском велофестивале устроил водитель электросамоката

"Безопасный город": ДТП на московском велофестивале устроил водитель электросамоката

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Серьезную аварию на московском велофестивале устроил водитель электросамоката. Момент ДТП сняли очевидцы. Организаторы масштабного двухколесного заезда, в котором приняли участие рекордные 65 тысяч человек, для безопасности перекрыли Садовое кольцо.

Но один самокатчиков все равно пробрался на дорогу и устроил лобовое столкновение. Пострадал 11-летний школьник. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
происшествияДТПвидеоАлександр Астахов
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