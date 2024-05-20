Москвичи несут цветы к посольству Ирана в память о погибшем президенте Раиси

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

У посольства Ирана на Покровском бульваре в Москве люди возлагают цветы в память о погибшем в авиакатастрофе президенте Эбрахиме Раиси и сопровождавших его высокопоставленных лицах. Об этом сообщает Life.ru.

Помимо цветов, к стихийному мемориалу принесли книгу об истории Ирана "Персидский бастион". Ее издали четыре года назад.

Вечером 19 мая вертолет иранского президента потерпел крушение в горах.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения, к утру 20 мая. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек, в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась. Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур.

Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана. Он сообщил, что Раиси был другом для РФ. Путин отметил, что о президенте Ирана у него останутся лишь светлые воспоминания.

