Посол Ирана: причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

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Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали плохие метеорологические условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранского посла в Белоруссии Алиреза Санеи.

По данным агентства Tasnim, спасатели опознали тела всех погибших, генетическая экспертиза проводиться не будет.

Вечером 19 мая вертолет иранского президента потерпел крушение в горах в лесах Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения, к утру 20 мая. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек, в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась. Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур.

Свои соболезнования в связи с гибелью Раиси выразил Владимир Путин. Президент РФ назвал главу Ирана настоящим другом России, который сделал многое для развития отношений между странами.

