Tasnim: главы всех ветвей власти в Иране готовы сотрудничать с вице-президентом Мохбером

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Руководители всех ветвей власти заявили о готовности сотрудничать с вице-президентом Мохаммадом Мохбером, который теперь в течение 50 дней до выборов будет исполнять обязанности президента страны. Соответствующее заявление было сделано на внеочередном заседании по случаю гибели иранского лидера Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim.

Все ветви власти пришли к выводу, что необходимо продолжать служение народному правительству.

"Мы будем идти по пути Хадима аль-Риды и друга иранского народа аятоллы Раиси, выполнив поставленную миссию без каких-либо сбоев", – добавил Мохбер.

Между тем доктор исторических наук и член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев объяснил, как будет устроена политическая система Ирана после гибели президента Эбрахима Раиси. Как сообщает RT, сперва исполняющим обязанности главы государства будет вице-президент, а затем по решению верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи будет назначена комиссия для проведения выборов.

"Эта процедура, как минимум, до Нового года может продлиться, а то и больше", – заявил эксперт.

В свою очередь, как сообщает News.ru со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, после гибели президента Ирана ожидать кардинальных изменений в отношениях с Россией не стоит. По его словам, сотрудничество двух стран лишь должно улучшиться.

Он также добавил, что многие россияне соболезнуют иранскому народу из-за этого происшествия. Сенатор при этом выразил надежду, что внутриполитическая ситуация в Иране останется стабильной.

"Я не хочу называть страны, группировки, кому выгодна его смерть, до публикации официальных результатов расследования. Если это ошибка пилота, погодные условия, – это одно. Если это злой умысел, теракт, – это другое. В зависимости от этого можно делать выводы", – подчеркнул Джабаров.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова указала на то, что ЧП с Раиси произошло спустя пару дней после того, как представители Ирана и США провели через третьих лиц переговоры в попытке снизить угрозу нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Конечно, вот такие шаги к урегулированию ситуации невыгодны и противоречат интересам тех сил, которые заинтересованы в эскалации напряженности", – объяснила Федорова.

При этом эксперт предположила, что техническая неисправность рухнувшего вертолета, вероятно, была выгодна тем силам, которым нужно было добиться усиления конфронтации в регионе Ближнего и Среднего Востока. Теперь, как утверждает Федорова, обстановка в Иране и вокруг него будет напряженной.

"Конфронтация между либеральными, если их так можно назвать, и консервативными силами в этот период усилится и будет подогреваться извне США в первую очередь, и, конечно, Израилем", – уточнила специалист.

По ее словам, эта внутренняя напряженность и неопределенность в Иране повлияет на ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке.

Вечером 19 мая вертолет иранского президента потерпел крушение в горах в лесах Дизмара между деревнями Узи и Пир-Дауд на северо-западе страны.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду. Спасатели обнаружили вертолет, который полностью сгорел в результате крушения, к утру 20 мая. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. По данным агентства Tasnim, жертвами крушения стали не менее 8 человек, в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Коливанд сообщил, что тела погибших доставят в Тебриз. Поисково-спасательная операция завершилась. Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур.

