Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту потерпел крушение неподалеку от границы с Азербайджаном 19 мая. Всего в нем летели не менее восьми человек – все они погибли. По предварительным данным, борт рухнул из-за плохих метеоусловий. Как мир отреагировал на гибель лидера Ирана – в материале Москвы 24.

Упал на скалу

Фото: AP Photo/Oficina de presidencia iraní via AP

Американский вертолет Bell-212 с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими пассажирами совершил жесткую посадку вечером 19 мая: глава государства возвращался на родину после официального визита в Азербайджан.

К спасательной операции привлекли как минимум 40 экстренных служб. Свою помощь в том числе предложили Россия, Азербайджан и Турция.

После первых сообщений о произошедшем надежда найти выживших еще оставалась: вице-президент Ирана Мохсен Мансури сообщал, что удалось установить контакт с двумя пассажирами вертолета. А один из них, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, якобы дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие.

Поисковую операцию осложняли непростые погодные условия. В итоге место падения вертолета обнаружили только утром 20 мая. Полностью сгоревший борт находился в горах на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря в 30 километрах от поселка Тавал неподалеку от границы с Азербайджаном.

Мансури сообщил, что погибли как минимум восемь человек, среди которых президент страны, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны, генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, два пилота и один техработник. В свою очередь, посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи связал причину крушения с плохими метеорологическими условиями: "был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная", рассказал он журналистам.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.





Али Хаменеи руководитель и духовный лидер Ирана С большой печалью и сожалением получил горькую новость о мученической смерти народного президента <...> Эбрахима Раиси и его дорогих товарищей.

Тела погибших уже направили в Тебриз, а поисковая операция завершена. По данным агентства Mehr, церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет в этом же городе 21 мая.

Исполнять обязанности главы государства в ближайшие 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Он уже заявил, что на фоне случившегося правительство отработает без сбоев. При этом Мохбер уже провел внеочередное заседание кабмина.

Эбрахим Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. В частности, он запомнился тем, что выстраивал жесткую линию отношений с западными странами и призывал другие государства отказываться от использования доллара. При этом Раиси приветствовал развитие торгово-экономических отношений с Россией, не раз встречался с Владимиром Путиным. Также он предлагал свою помощь в разрешении украинского кризиса и заявлял, что США дестабилизируют ситуацию в регионе.

"Мудрый лидер"

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и других пассажиров на борту разбившегося вертолета. По словам главы государства, Эбрахим Раиси был настоящим другом России и сделал много для развития отношений между странами. Также Путин пожелал всему иранскому народу душевной стойкости "перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты".





Владимир Путин президент РФ Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом.

Соболезнования также выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине", – сказал он.

У посольства Ирана в Москве образовался стихийный мемориал, к которому жители города с утра начали приносить розы. Ведомство также приспустило государственный флаг.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме отметил, что "с момента вступления в должность президент Раиси внес важный вклад в поддержание безопасности и стабильности Ирана, а также в содействие национальному развитию и процветанию". А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что погибший политик останется в истории как "мудрый лидер, который всю жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу".

"Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран", – процитировала Лукашенко его пресс-служба.



Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Соболезнования выразили в том числе власти Азербайджана, Казахстана, Индии, Италии, Японии, ЮАР, Египта, Сирии, Таджикистана, ОАЭ, Новой Зеландии и многих других государств. Также слова поддержки опубликовал в своих соцсетях глава Евросовета Шарль Мишель.

"ЕС выражает искренние соболезнования в связи со смертью президента Раиси и главы МИД Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа при крушении вертолета", – написал он.

В Ливане после случившегося объявили трехдневный траур, в Ираке – однодневный, а конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене началась с минуты молчания. Кроме того, соболезнования выразили в таких объединениях, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Слова соболезнования в своем телеграм-канале также опубликовало радикальное палестинское движение ХАМАС. В свою очередь Израиль, у которого обострились отношения с Ираном на фоне конфликта в секторе Газа, открестился от происшествия.





израильский чиновник на условиях анонимности Это были не мы.

Кроме того, к соболезнованиям от имени Евросоюза не присоединился лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Вместо этого в своих соцсетях он выразил надежду, что Иран вновь станет светским государством "без репрессивного и варварского режима".