Президент Ирана заявил об отказе выполнять требования США по конфликту Газе

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Иран не собирается следовать рекомендациям США по поводу вмешательства в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщил президент республики Эбрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться, но в то же время обеспечивает широкую поддержку Израилю. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным", – отметил он.

Кроме того, Раиси отверг заявления премьер-министра Израиля о причастности Ирана к нападению ХАМАС на израильскую территорию. По его словам, палестинцы принимают решения сами и Тегеран не отдает им никаких приказов по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы", – добавил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Иран финансирует и организует деятельность ХАМАС. Однако он предупредил, что не имеет информации о возможном участии Ирана к планированию атаки палестинского движения на Израиль.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкена во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, однако готовы ответить в случае атаки на своих представителей в рамках текущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Блинкен также призвал СБ ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля.

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