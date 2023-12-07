Президент Ирана прибыл с визитом в Москву

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Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным, сообщает "Газета.ру".

Перед вылетом в Россию Раиси заявил, что в ходе встречи с российским лидером обсудит с ним срочные усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи палестинскому народу, а также соблюдению прав палестинцев.

Переговоры между двумя лидерами пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.

Раиси в поездке сопровождает министр нефти и сопредседатель межправительственной комиссии РФ и Ирана Джавад Оуджи.

Ранее иранский лидер потребовал от Израиля снять блокаду сектора Газа и вывести оттуда войска. Он отметил, что надо организовать суд над американцами, которые причастны к обстрелу анклава.

Раиси добавил, что исламским странам надо вооружать народ Палестины, ведь "сопротивление – единственный способ противостоять израильскому режиму".