Президент Ирана призвал исламские страны прекратить экономические отношения с Израилем

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Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны прекратить экономические отношения с Израилем. Об этом он заявил на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Кроме того, Раиси попросил ввести санкции против еврейского государства, включая на экспорт нефти. По его словам, эмбарго на поставки нефти в Израиль должно стать приоритетом.

Ранее иранский президент лидер потребовал от Израиля снять блокаду сектора Газа и вывести оттуда войска. Он отметил, что надо организовать суд над американцами, которые причастны к обстрелу анклава.

Раиси добавил, что исламским странам надо вооружать народ Палестины, ведь "сопротивление – единственный способ противостоять израильскому режиму".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

По данным Минздрава сектора Газа, с начала боевых действий в анклаве погибли 11 078 человек, пострадали более 27,4 тысячи. Среди погибших значатся 4 506 детей, 3 027 женщин и 678 пожилых людей.

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