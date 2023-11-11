Президент Ирана призвал к снятию блокады с сектора Газа

Фото: depositphotos/lkpro

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал от Израиля снять блокаду сектора Газа и вывести оттуда войска. Его слова передает ТАСС.

Как отметил глава страны, необходимо организовать суд над американцами, причастными к обстрелам анклава. По его мнению, также следует остановить торговлю и сотрудничество мусульманских государств с сионистским образованием.

"Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ. Сопротивление – единственный способ противостоять израильскому насилию", – добавил Раиси.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ