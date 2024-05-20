Ассанж сможет оспорить решение о его экстрадиции в США

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Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, он сможет оспорить решение об экстрадиции в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, судьи посчитали, что предоставленные американскими властями заверения не гарантируют соблюдения прав Ассанжа в случае его экстрадиции. Сторонники австралийца встретили это решение ликованием. Ассанж не смог лично присутствовать на заседании суда по состоянию здоровья, отметили в агентстве.

Ассанжа задержали в Лондоне 11 апреля 2019 года по запросу Соединенных Штатов. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Кроме того, в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В апреле 2022 года суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. Затем глава британского МВД Прити Пател решила выдать американской стороне Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

В марте этого года Минюст Америки начал обсуждать с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание.

Позднее суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа. Представители отметили, что он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.