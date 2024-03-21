Власти США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений – СМИ

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Минюст США обсуждает с адвокатами Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание. Об этом сообщает Wall Street Journal.

"Министерство юстиции рассматривает возможность того, чтобы позволить Джулиану Ассанжу признать себя виновным в смягченном обвинении нарушения правил обращения с секретной информацией", – указано в сообщении.

Отмечается, что представители министерства и адвокаты Ассанжа последние месяцы проводили предварительное обсуждение о том, как может в итоге выглядеть сделка.

Согласно данным издания, признание Ассанжа может быть организовано дистанционно, без экстрадиции из Великобритании. Те пять лет, что он уже провел в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора.

Ранее стало известно, что глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать американской стороне Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. При этом до этого суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks в США.

Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

