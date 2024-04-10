Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа

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США рассматривают просьбу Австралии остановить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Белого дома Джо Байдена.

"Мы рассматриваем это", – сказал он.

Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В 2022 году глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать американской стороне Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. До этого суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks в США.

В марте этого года Минюст США начал обсуждать с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание. Признание Ассанжа может быть организовано дистанционно, без экстрадиции из Великобритании. Те пять лет, что он уже провел в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора.

Позже Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа. Представители отметили, что он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.

