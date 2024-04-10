10 апреля, 18:36Политика
Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа
Фото: 123RF/palinchak
США рассматривают просьбу Австралии остановить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Белого дома Джо Байдена.
"Мы рассматриваем это", – сказал он.
Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
В 2022 году глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать американской стороне Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. До этого суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks в США.
В марте этого года Минюст США начал обсуждать с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание. Признание Ассанжа может быть организовано дистанционно, без экстрадиции из Великобритании. Те пять лет, что он уже провел в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора.
Позже Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа. Представители отметили, что он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
Новости мира: лондонский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа