Лондонский суд постановил, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США – СМИ

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Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

"У господина Ассанжа есть реальные шансы на успех по 3 из 9 оснований для апелляции", – говорится в нем.

Если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, то он исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании.

Кроме того, суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

Ранее сообщалось, что Минюст США обсуждает с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание. Признание Ассанжа может быть организовано дистанционно, без экстрадиции из Великобритании. Те пять лет, что он уже провел в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора.

Глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать американской стороне Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. При этом до этого суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks в США.

Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

