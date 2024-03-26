Эксперт заявила, что Великобритания не пойдет против США и выдаст им Ассанжа

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Высокий суд в Лондоне постановил отложить экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до завершения рассмотрения апелляции, тем не менее адвокат Мария Ярмуш считает, что Великобритания все равно выдаст журналиста. Таким мнением она поделилась в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам эксперта, заседание назначено на 20 мая, но сам процесс может быть затянут на срок от нескольких месяцев до полугода.

"В итоге этот Высокий суд Лондона подтвердит, это по крайней мере я могу просто свое мнение высказывать, подтвердит решение нижестоящих судов", – прокомментировала Ярмуш.

Адвокат добавила, что при рассмотрении дела британский суд запросил гарантий со стороны США, что Ассанж не будет казнен и его предадут справедливой юстиции.

Ранее Стелла Ассанжа, супруга основателя портала Wikileaks, призвала Белый дом снять все обвинения со своего мужа. Она напомнила, что судебные процессы в Лондоне длятся уже около пяти лет, и выразила недовольство тем, что суд счел несостоятельными утверждения защиты Ассанжа о том, что ЦРУ США готовило покушение.