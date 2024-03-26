Жена основателя Wikileaks призвала снять обвинения со своего супруга

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Стелла Ассанжа, супруга основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа, раскритиковала решение британского суда, который отсрочил экстрадицию журналиста в США, потребовав у американской стороны дополнительные гарантии. Об этом сообщает ТАСС.

Она напомнила, что судебные процессы в Лондоне длятся уже около пяти лет.

"Суд попросил политического вмешательства от США – направить письмо, в котором будет написано, что все хорошо. Я нахожу это поразительным", – сказала Стелла Ассанж.

Также она выразила недовольство тем, что суд счел несостоятельными утверждения защиты Ассанжа о том, что ЦРУ США готовило покушение на основателя Wikileaks.

Кроме того, Ассанж призвала Белый дом снять все обвинения с журналиста и добавила, что Великобритания должна освободить ее супруга.

Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Представители отметили, что он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Кроме того, суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

До этого суд Соединенных Штатов приговорил информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам заключения. Его обвинили в преступлениях, связанных со шпионажем и детской порнографией.