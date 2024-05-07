Стрельба произошла на границе Киргизии и Таджикистана

Фото: РИА Новости/Sputnik/Табылды Кадырбеков

Инцидент со стрельбой произошел на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила погранслужба Киргизии в телеграм-канале.

По информации ведомства, недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии заметил граждан Таджикистана – чабанов, выпасавших скот на территории страны в 250–300 метрах от линии госграницы. Требования пограничников покинуть территорию Киргизстана граждане Таджикистана проигнорировали и начали закидывать военнослужащих камнями. Также один из чабанов 2–3 раза выстрелил в сторону киргизских пограничников, говорится в публикации.

Чтобы не допустить обострения конфликта, военнослужащие якобы произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана. Среди киргизских пограничников нет пострадавших, заверили в ведомстве.

По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно была получена травма, неизвестно, поскольку правоохранители Таджикистана предоставили только фотографию, уточнила погранслужба Киргизии.

Ведомство добавило, что сейчас обстановка на границе Киргизии и Таджикистана характеризуется как стабильная. Кроме того, ожидается встреча пограничных представителей сторон.

Ранее сообщалось о стрельбе, которая произошла в ходе конфликта на севере Москвы. По информации столичного главка МВД РФ, один из трех участников инцидента произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. Двух участников потасовки, которые были в состоянии опьянения, сразу доставили к правоохранителям.

