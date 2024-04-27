В Турции обезвредили и задержали полицейского, открывшего стрельбу в участке

Фото: AP Photo/Ali Unal

Полицейский, который устроил стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции, обезврежен и задержан. Об этом заявил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х.

Также министр сообщил, что задержанный застрелил из табельного оружия начальника отделения полиции и главу отдела общественной безопасности.

"Они получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось", – заявил Ерликая.

О причинах и мотивах злоумышленника пока не сообщается. Сейчас, как уточнил министр, начато судебное и административное расследование по факту этого происшествия.

Ранее сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции. Изначально, по информации СМИ сообщалось, что в результате не менее двух полицейских пострадали, их госпитализировали.

Однако после появилась информация в СМИ о том, что двое сотрудников полиции погибли и еще восемь пострадали в результате стрельбы.

