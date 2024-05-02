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Новости

02 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Москве задержали мужчину за кражу 500 тыс руб у сотрудницы ресторана

"Безопасный город": в Москве задержали мужчину за кражу 500 тыс руб у сотрудницы ресторана

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В Москве задержали мужчину за что, что он украл из сумки сотрудницы ресторана 500 тысяч рублей. Женщина оставила свои вещи около барной стойки в одном из пустующих залов. В этот момент в ресторан зашел злоумышленник, подошел к сумке, вытащил оттуда деньги и скрылся.

Полицейские смогли задержать преступника с помощью камер видеонаблюдения. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоВлада Егорова
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