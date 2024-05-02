Пожарные локализовали пожар в здании склада в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали пожар в здании склада с автозапчастями в Новосибирске. Об этом пишет пресс-служба МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"По уточненной информации, огонь охватил 3 200 квадратных метров", – отметили там.

Всего в тушении возгорания задействованы почти 90 пожарных и 30 единиц специальной техники, включая пожарный поезд.

Информация о пожаре на складе площадью 4 000 квадратных метров появилась в четверг, 2 мая. На момент 12:00 по московскому времени огонь тушили более 50 специалистов и 16 единиц техники.

До этого, 21 апреля, стало известно о возгорании крыши многоквартирного дома в одном из районов Новосибирска. Кровля горела на площади в 900 "квадратов", однако обошлось без пострадавших – жители самостоятельно эвакуировались.