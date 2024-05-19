Премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией

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Финляндия может частично открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом в беседе с радиостанцией Yle Radio заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

По словам политика, власти могли бы начать с открытия движения по одному из пограничных пунктов. Сейчас, по его данным, тысячи людей со стороны РФ ждут возможности попасть на территорию государства.



Ранее аналогичную мысль высказывал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Тогда он также называл в числе условия открытия российско-финляндской границы вступление в силу закона о беженцах.

Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября 2023 года. Власти Финляндии приняли это решение в целях пресечения незаконного въезда на территорию страны.

