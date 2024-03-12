Бывшего инженера Boeing нашли мертвым после дачи показаний о компании в суде

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Бывшего инженера службы Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, который дал показания против компании, нашли мертвым в своей машине. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Daily Mail.

По данным СМИ, мужчина дал показания в рамках судебного процесса несколько дней назад. 62-летний инженер работал в компании 32 года, а в 2017-м решил уйти в отставку.

Барнетт сообщил в суде о проблемах со сборкой самолетов. Он рассказал, что для избежания задержек в производстве Boeing 787 Dreamliner специалисты устанавливали на них бракованные детали.

Журналисты сообщили, что тело инженера обнаружили в его машине недалеко от отеля в Южной Каролине. По предварительным данным, причиной смерти стала рана, которую Барнетт якобы нанес сам себе. Правоохранители начали расследование.

Ранее стало известно, что Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на 3,4 миллиарда долларов на поставку самолетов морского патрулирования P-8A Poseidon для Германии и Канады. По данным ведомства, документ предполагает закупку и отправку 14 воздушных судов Оттаве и три Берлину.