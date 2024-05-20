Tasnim: РФ отправит вертолет, 2 самолета и спасателей на помощь в поисках Раиси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

России Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом иранского президента Ибрахима Раиси. Об этом заявил советник президента России Игорь Левитин, разговаривая по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

"Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента, и сегодня вечером я передаю вам и иранскому народу его послание, выражающее поддержку и сочувствие", – приводит его слова агентство Tasnim.

Левитин также сообщил, что по указанию президента России, два самолета с несколькими вертолетами и 50 спасателями-альпинистами на борту в ближайшее время направятся в город Тебриз на северо-западе Ирана.

Борт иранского президента совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии Раиси до сих пор нет.

Согласно данным СМИ, погодные условия в районе поиска вертолета Раиси ухудшаются, однако радиус зоны операции по поиску вертолета сократился до 2 километров.