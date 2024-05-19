Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

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Медицинское обследование выявило у короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда воспаление легких. Об этом со ссылкой на королевскую канцелярию сообщает саудовское агентство новостей SPA.

Ранее короля поместили в клинику Ас-Салам Палас в Джидде, где он был обследован из-за высокой температуры и боли в суставах.

"У него было обнаружено воспаление легких, и врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления", – заявили в канцелярии.

Ранее сообщалось, что главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра из-за возникших проблем с мочевым пузырем.

В Пентагоне подчеркивали, что уведомили о случившемся заместителя Остина, главу комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс. После госпитализации Остин передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

