Минздрав Мурманской области заявил об улучшении состояния Чибиса

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса улучшается благодаря его крепкому здоровью и старанию медиков. Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, слова которого передает Мурманский оперативный штаб в соцсети "ВКонтакте".

По мнению министра, самый опасный период прошел. Во вторник, 9 апреля, Чибиса переведут из реанимации в отделение хирургического профиля и продолжат посиндромную терапию, отметил Панычев.

Ранее мурманский губернатор начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате. Он подчеркнул, что выполняет все указания врачей, и выразил надежду на скорое возвращение в рабочий режим.

Нападение на Чибиса случилось вечером 4 апреля. Губернатор выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями, когда один из присутствующих ударил его ножом. Главу региона сразу же госпитализировали, а спустя время он пришел в себя.

По данным прессы, нападавшим оказался мужчина, который привлекался ранее к ответственности за причинение вреда здоровью. На допросе он сказал, что ранил губернатора по причине личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Суд Кировска на выездном заседании в больнице отправил обвиняемого в СИЗО до 5 июня 2024 года.