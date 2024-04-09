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09 апреля, 11:09

Происшествия

Губернатор Чибис сообщил, что начал вставать после ножевого ранения

Видео: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, получивший ножевое ранение, начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, он делает все, что говорят врачи, и надеется как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.

"Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться", – написал Чибис.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля. Когда Чибис выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями, один из присутствующих нанес ему ножевое ранение. Главу региона сразу же госпитализировали, а спустя время он пришел в себя.

По информации СМИ, нападавшим является мужчина, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он рассказал, что ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело.

Позже Чибиса доставили в Мурманскую областную клиническую больницу. Он проходит лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Суд города Кировска на выездном заседании в больнице арестовал на два месяца, до 5 июня, обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фигуранта дела привезли в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице на кровати. Заседание суда проходило в больнице, поскольку напавший на Чибиса был ранен при задержании. Мужчина не может передвигаться самостоятельно.

Губернатор Мурманской области опубликовал видео после покушения

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