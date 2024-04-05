Чибис поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание напавшего на него

Фото: телеграм-канал "Следком"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого накануне было совершенно покушение, поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание напавшего. Об этом сообщил оперативный штаб в своем телеграм-канале.

"Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях", – написал Чибис.

Также он выразил благодарность всем правоохранительным органам, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг.

Ранее стало известно, что по поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса передали в центральный аппарат ведомства. Решение было принято после того, как Бастрыкин заслушал доклад руководителя регионального главка СК РФ Андрея Ефремова.

Покушение на Чибиса совершили вечером 4 апреля. Мужчина напал на губернатора, когда тот выходил из ДК в Апатитах. После этого главу региона госпитализировали, позже он пришел в себя.

По данным журналистов, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Росгвардейца, который задержал мужчину, напавшего на Чибиса, представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.