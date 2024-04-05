Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде

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Росгвардеец, который задержал мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будет представлен к награде. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.

"Важно отметить, что сотрудник ОМОН находился на мероприятии для участия в охране правопорядка и общественной безопасности в связи с заявкой Мурманского УМВД. Также на встрече Чибиса с жителями находились и сотрудники МО МВД "Апатитский", – уточнил Хинштейн.

Также председатель комитета Госдумы рассказал, что 41-летний сотрудник Росгвардии является участником спецоперации и ветераном боевых действий, а также имеет звание лейтенанта полиции. В органах правопорядка он служит с 2007 года.

Сейчас, как утверждает Хинштейн, мужчина является командиром отделения оперативной роты ОМОН "Медведь" Мурманского управления Росгвардии. Кроме того, у офицера ОМОНа есть жена и двое маленьких детей.

Ранее стало известно, что именно сотрудник Росгвардии поймал нападавшего на губернатора Мурманской области мужчину. Офицер ОМОН при задержании жителя Апатитов применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу после предупредительного выстрела, а затем передал сотрудникам полиции.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с местными жителями в Апатитах. Когда губернатор Мурманской области выходил из ДК, к нему подбежал мужчина и ранил его ножом в область живота. Политика сразу же госпитализировали из Апатитов в Кировск.

В связи с нападением следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы. По информации СК РФ, мужчина совершил нападение на губернатора из-за личной неприязни, хотя лично его не знал.

