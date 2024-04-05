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05 апреля, 08:19 (обновлено 05.04.2024 08:47)

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после нападения на главу Мурманской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Уголовное дело возбуждено против напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщается в телеграм-канале местной прокуратуры.

"Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя города Апатиты уголовного дела", – указали там.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности"). Следствие установило, что 42-летний житель города дождался, когда глава региона закончит прием граждан, а потом нанес ему удар ножом в живот.

Далее нападавший попытался скрыться с места преступления, однако вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Теперь, добавили в прокуратуре, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Чибиса ранили в Апатитах 4 апреля, когда он выходил из местного ДК. Политика госпитализировали в Кировск. Сначала он находился в реанимации, а его состояние оценивалось как тяжелое. После операции глава региона пришел в себя и поблагодарил всех за поддержку.

По данным СМИ, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил чиновника ножом из-за личной неприязни. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента.

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