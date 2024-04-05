Раненый губернатор Мурманской области опубликовал видео после операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о своем самочувствии после нападения. Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале

Он сообщил, что уже пришел в себя после операции и чувствует себя хорошо. Глава региона также поблагодарил врачей, которые спасли его и слажено действовали во время хирургического вмешательства.

"Конечно, спасибо всем вам, что поддерживаете и переживаете. Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо", – добавил губернатор Мурманской области.

Главу региона Андрея Чибиса ранили в живот во время встречи с местными жителями в Апатитах. Когда губернатор выходил из ДК, к нему подбежал мужчина и нанес удар ножом в область живота. Политика сразу же госпитализировали из Апатитов в Кировск.

Правоохранительные органы задержали и установили личность нападавшего – им оказался местный житель Александр Быданов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы. По информации следствия, мужчина совершил нападение на губернатора из-за личной неприязни, хотя лично его не знал.

