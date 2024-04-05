Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок неприязнью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранил его ножом из-за личной неприязни к главе региона, хотя лично его не знал. Об этом он рассказал на допросе следователям.

Кроме того, по информации пресс-службы ГСУ СК РФ, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в связи с умышленным причинением легкого вреда здоровью.

На данный момент, как сказано в сообщении, мужчине уже оказали необходимую медпомощь. Теперь сотрудники ведомства будут проводить следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, следователи выявляют круг общения задержанного, изучают содержимое его телефона и других электронных средств.

"Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая", – уточнили в пресс-службе.

Чибиса ранили в живот в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес удар ножом в область живота. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.

Сотрудники полиции задержали и установили личность нападавшего – им оказался местный житель Александр Быданов.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев сообщил, что Чибис был прооперирован. Состояние губернатора оценивалось как тяжелое.

