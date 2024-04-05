Житель Апатитов задержан за нападение на главу Мурманской области – РИА Новости

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Житель Апатитов Александр Быданов задержан по подозрению в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"Это житель Апатитов Александр Быданов 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью", – заявил собеседник агентства.

В СК РФ сообщили, что напавший на губернатора мужчина был ранен при задержании. Быданова задержал сотрудник Росгвардии.

Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. На выходе из ДК на него набросился мужчина и нанес ножевое ранение. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.

