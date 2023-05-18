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Раненного при покушении главу МВД ЛНР доставили в госпиталь в Коммунарке – СМИ
Фото: ТАСС/Владимир Иванов
Врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет был доставлен в московский госпиталь в Коммунарке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.
"Корнет доставлен в Москву и помещен в госпиталь в Коммунарке под наблюдение врачей. Состояние стабильное", – заявил источник.
В понедельник, 15 мая, в центре Луганска произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, скончался один человек, еще восемь пострадали, в том числе и Корнет.
Экс-советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявлял, что он был помещен в искусственную кому по рекомендациям врачей.
Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко отмечала, что Корнет перенес полосную операцию, а после выхода из наркоза находился в стабильном состоянии.
Следственный комитет по ЛНР возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь врио главы МВД ЛНР после произошедшего.
Врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска
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