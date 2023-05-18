Раненного при покушении главу МВД ЛНР доставили в госпиталь в Коммунарке – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Иванов

Врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет был доставлен в московский госпиталь в Коммунарке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

"Корнет доставлен в Москву и помещен в госпиталь в Коммунарке под наблюдение врачей. Состояние стабильное", – заявил источник.

В понедельник, 15 мая, в центре Луганска произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, скончался один человек, еще восемь пострадали, в том числе и Корнет.

Экс-советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявлял, что он был помещен в искусственную кому по рекомендациям врачей.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко отмечала, что Корнет перенес полосную операцию, а после выхода из наркоза находился в стабильном состоянии.

Следственный комитет по ЛНР возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь врио главы МВД ЛНР после произошедшего.

