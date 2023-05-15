СК РФ возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет по ЛНР возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета после взрыва в Луганске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело было заведено по трем статьям: "Покушение на убийство", "Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Следствием установлено, что сегодня, примерно в 13:50 в салоне красоты, расположенном по улице Демехина в городе Луганске, сработало взрывное устройство. В результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет", – говорится в сообщении.

По данным СК, все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ЛНР осуществили осмотр территории ЧП. Правоохранители опросили свидетелей, изъяли представляющие интерес для следствия предметы. Кроме того, были назначены необходимые экспертизы.

Взрыв в барбершопе в центре Луганска произошел в понедельник, 15 мая. В результате ЧП скончался один мирный житель.

Также травмы получили семь человек, в том числе Корнет. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них молодой человек 17 лет и врио главы МВД по республике. Последний сейчас находится в реанимации.

Кадры второго взрыва в Луганске появились в Сети