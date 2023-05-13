10:27Происшествия
Взрыв произошел на окраине Луганска в районе поселка Юбилейный
Фото: телеграм-канал "ЛуганскИнформЦентр Z"
Взрыв произошел утром на окраине Луганска. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам корреспондента издания, взрыв прогремел около 10 утра в поселке Юбилейный в Луганске. На территорию происшествия выдвинулись экстренные службы.
Очевидцы рассказали, что в некоторых домах выбиты стекла.
Ранее сообщалось, что в Луганске произошло два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.
По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Он рассказал, что украинская армия открыла огонь по Ленинскому району города.
Позже стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали шестеро детей, травмы также получил думский депутат Виктор Водолацкий.
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