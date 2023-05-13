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10:27

Происшествия

Взрыв произошел на окраине Луганска в районе поселка Юбилейный

Фото: телеграм-канал "ЛуганскИнформЦентр Z"

Взрыв произошел утром на окраине Луганска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента издания, взрыв прогремел около 10 утра в поселке Юбилейный в Луганске. На территорию происшествия выдвинулись экстренные службы.

Очевидцы рассказали, что в некоторых домах выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошло два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Он рассказал, что украинская армия открыла огонь по Ленинскому району города.

Позже стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали шестеро детей, травмы также получил думский депутат Виктор Водолацкий.

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