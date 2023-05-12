ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Теткино Курской области. В результате атаки оказались повреждены фасады и заборы, а также выбиты окна в трех домах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Никто из жителей не пострадал. В районе обстрела частично нарушено электроснабжение. В настоящее время ведутся восстановительные работы", – уточнил он.

По словам главы региона, жителям населенного пункта будет оказана необходимая помощь в проведении ремонта.

До этого Старовойт призвал жителей Курской области оставаться бдительными из-за увеличения атак дронов. Глава региона привел в пример заявление отставного генерала США в эфире американского телеканала, в котором он поддержал атаки украинских дронов на российские регионы.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что никто не пострадал. При этом были повреждены два частных домовладения.

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