Губернатор Курской области призвал граждан к бдительности из-за увеличения атак дронов

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Жителей Курской области призвали оставаться бдительными из-за увеличения атак дронов. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

"Мы понимаем, что в ближайшее время попытки атак украинских беспилотников увеличатся. Сейчас поэтому идет подготовка общественного мнения в странах Запада для того, чтобы легитимизировать удары по мирным территориям", – отметил он.

Глава региона привел в пример заявление отставного генерала США в эфире американского телеканала, в котором он поддержал атаки украинских дронов на Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.

По словам Старовойта, такие заявления идут вразрез с заверениями Вашингтона о неприемлемости ударов по территории России. Губернатор Курской области подчеркнул, что из-за отсутствия результатов на фронте западные государства пытаются оправдать военными интересами удары по мирным российским областям.

Старовойт призвал жителей Курской области и гостей региона оставаться бдительными, а также сообщать обо всех дронах по телефону 112.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США раскритиковал заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об "убийстве русских". Заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает нанесение ударов по гражданским лицам на территории России.

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