Украинские силы обстреляли электроподстанцию в поселке Теткино Курской области

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Украинские войска утром 11 мая обстреляли электроподстанцию в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Всего со стороны Украины было зафиксировано 5 прилетов. В результате обстрела, по словам Старовойта, было частично нарушено электроснабжение.

"Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению", – написал глава Курской области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу Александровку, Горловку, Гольмовский и Донецк. Всего по этим населенным пунктам был выпущен 21 снаряд.

До этого украинский беспилотник совершил обстрел административного здания в городе Стародуб Брянской области. В результате случившегося никто не пострадал.

Власти ДНР заявили об очередном обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ