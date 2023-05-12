Появились кадры последствий обстрела Луганска со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины появились в Сети. Видео опубликовало RT.

Очевидцы уточнили, что прозвучало около трех взрывов.

Вечером 12 мая в Луганске прогремели два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма. Предполагалось, что дым начал подниматься в воздух в районе, где располагается один из заводов города.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Он уточнил, что ВСУ открыли огонь по Ленинскому району города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.