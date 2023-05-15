Фото: телеграм-канал Mash

Взрыв произошел в центре Луганска, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным, подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия", – написал Пасечник.

По данным РИА Новости, взрыв произошел в барбершопе максимально близко от государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от здания правительства и парламента республики. В настоящее время место происшествия оцеплено. Также работают экстренные службы, саперы с собаками и взрывотехники.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что ранения при взрыве получили четыре человека.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел утром на окраине Луганска. Очевидцы рассказали, что в некоторых домах выбиты стекла.

До этого в Луганске произошло два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.

