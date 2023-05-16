Число пострадавших при взрыве в Луганске возросло до восьми

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Число пострадавших в результате взрыва в центре Луганска возросло до восьми, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в эфире телеканала "Россия 24".

Она рассказала, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один – в реанимации в крайне тяжелом. Состояние остальных стабильное, они также получают полный объем медицинской помощи.

По словам Пащенко, все восемь человек – это молодые люди, двое из них 2005 года рождения.

В понедельник, 15 мая в барбершопе в центре Луганска произошел взрыв. В результате ЧП, по данным СМИ, скончался один мирный житель.

Сперва сообщалось, что травмы получили семь человек. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них молодой человек 17 лет и врио главы МВД по республике Игорь Корнет. Последний сейчас находится в реанимации.

Кадры второго взрыва в Луганске появились в Сети